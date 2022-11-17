Глава Минобороны Канады Ананд заявила о выделении Украине военной помощи еще на $25,5 млн

close
100%
Anita Anan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что власти страны приняли решение оказать помощь Украине еще на 34 млн канадских долларов ($25,5 млн США). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что канадская сторона передаст Киеву зимнее обмундирование и камеры для беспилотников с высокой степенью тяжести.

Кроме того, Оттава также будет передавать Украине снимки со своих спутников.

14 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что Оттава предоставит Киеву дополнительную военную помощь в размере $500 млн.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин говорил, что Соединенные Штаты нацелены оказывать военную поддержку Украине «столько, сколько потребуется»

До этого стало известно, что власти Швеции предоставят более $350 млн на военную и гуманитарную помощь Украине.

Отмечалось, что 3 млрд крон ($286 млн) будет выделено на военную помощь, 720 млн крон ($69 млн) — на гуманитарную, соответственно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть