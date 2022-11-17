Глава Минобороны Канады Ананд заявила о выделении Украине военной помощи еще на $25,5 млн

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что власти страны приняли решение оказать помощь Украине еще на 34 млн канадских долларов ($25,5 млн США). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что канадская сторона передаст Киеву зимнее обмундирование и камеры для беспилотников с высокой степенью тяжести.

Кроме того, Оттава также будет передавать Украине снимки со своих спутников.

14 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что Оттава предоставит Киеву дополнительную военную помощь в размере $500 млн.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин говорил, что Соединенные Штаты нацелены оказывать военную поддержку Украине «столько, сколько потребуется»

До этого стало известно, что власти Швеции предоставят более $350 млн на военную и гуманитарную помощь Украине.

Отмечалось, что 3 млрд крон ($286 млн) будет выделено на военную помощь, 720 млн крон ($69 млн) — на гуманитарную, соответственно.