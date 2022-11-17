Киев сообщил МАГАТЭ об отключении нескольких АЭС от электросетей

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РИА «Новости»

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении от электросетей ряда АЭС на западе Украины. Сюда в конце ноября или в декабре должны были прибыть эксперты агентства. Об этом информирует РИА Новости.

Эксперты МАГАТЭ должны были посетить Южно-Украинскую, Хмельницкую, Ровенскую АЭС, а также Чернобыль. Это было сделано по просьбе Киева.

В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ говорится, что украинская Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) лишилась доступа к электросети. Сообщается, что это произошло из-за военных атак в стране. Руководство АЭС временно полагается на дизельные генераторы в качестве резервного источника энергии.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что план по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС «абсолютно реалистичен».

До этого гендиректор МАГАТЭ заявлял, что не оставляет попытки достичь договоренностей с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг станции, однако считает этот вопрос крайне сложным.

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