Вучич подтвердил планы строительства ответвления от «Дружбы»

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от «Дружбы», которая проходит на территории Венгрии. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, власти Венгрии помогли Сербии разместить на хранение газ в венгерских хранилищах. Он отметил, что резервы природного газа Сербии составляют около 680 млн кубических метров.

«Мы говорили и о строительстве нашего нефтепровода», — добавил он.

Ранее представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил о возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию через территорию Украины.

По словам Демина, прокачка началась в 17:09 по московскому времени.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» были возобновлены под низким давлением.

До этого Сийярто заявлял, что прокачка нефти в Венгрию остановилась из-за повреждения подстанций в ходе ракетного обстрела украинской энергетической инфраструктуры. Он указал, что возобновление поставок нефти в Венгрию по «Дружбе» будет возможным после того, как Украина починит поврежденные объекты.