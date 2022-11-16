Сийярто: прокачка нефти по «Дружбе» в Венгрию остановилась из-за повреждения подстанций

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию остановилась из-за повреждения подстанций в ходе ракетного обстрела украинской энергетической инфраструктуры, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Венгерский дипломат отметил, что возобновление поставок нефти в Венгрию по этому маршруту будет возможным после того, как Украина починит поврежденные объекты. Сийярто выразил уверенность, что проблема будет решена в короткий срок.

В Венгрии во вторник, 16 ноября, премьер-министр страны Виктор Орбан созвал совет безопасности после того, как нефтепровод «Дружба» прекратил прокачку нефти и в Польше произошел инцидент с падением ракеты.

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии.

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