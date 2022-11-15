Темпы строительства жилья в России в октябре сократились на 10,6%

Росстат: темпы строительства жилья в России в октябре сократились на 10,6%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Объем жилищного строительства в России в октябре 2022 года составил 8 млн 676,2 тыс. кв. м., что на 10,6% меньше относительно аналогичного месяца 2021 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росстата на своем сайте.

В сентябре 2022 года спад объема жилищного строительства составил 8%. Тогда этот показатель снизился впервые с декабря 2021 года. Например, в августе рост составлял 7,9%.

Однако за первые 10 месяцев 2022 года (январь — октябрь) в России построили жилья на 21,5% больше по сравнению с таким же периодом 2021 года, всего — 87 млн 814,8 кв. м.

В первой половине октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам трех кварталов 2022 года (январь — сентябрь) в стране ввели 75,9 млн квадратных метров жилья. По его словам, к концу года можно ожидать рекордных объемов строительства.

В начале ноября газета «Коммерсантъ» написала, что в период с 2020 по 2022 год российские девелоперы заработали на продаже жилья примерно на 1 трлн руб. больше, чем вложили напрямую в стройки.

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