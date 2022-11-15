Сотрудники ГБР Украины раскрыли масштабную схему коррупции при реализации зерновой сделки

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины раскрыли масштабную схему коррупции с экспортеров зерна в Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«ГБР разоблачило в Одесской области масштабную схему поборов с экспортеров «зернового коридора». <...> Чиновники брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области», — сказано в сообщении.

По информации бюро, для быстрого получения разрешительных документов нужно было заплатить должностным лицам региональной Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Уточняется, что это происходило через посредников под видом оплаты консультаций и фумигационных услуг.

ГБР также сообщает, что у фигурантов прошли обыски, планируется предъявить им обвинения по ч. 3 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом»).

Ранее замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев выступает за продление соглашений о вывозе продовольствия из страны не менее чем на год и их расширение на порты в Николаевской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выступил за продление соглашений по вывозу продовольствия из украинских портов «вне зависимости от желания» России.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.