Мишустин заявил, что РФ сохранила парк самолетов несмотря на попытки Запада лишить ее неба

Премьер-министр Михаил Мишустин по ходу пленарного заседания на форуме «Транспорт России» заявил, что РФ смогла сохранить флот гражданской авиации и продолжить осуществлять перевозки, вопреки попыткам западных стран лишить ее неба. Об этом сообщает ТАСС.

При этом премьер отметил, что еще ни одна страна в мире не сталкивалась с таким размахом угроз со стороны недружественных государств.

«Они хотели в буквальном слова приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности», — сказал он.

Мишустин указал, что в данный момент в России расширяется выпуск отечественной техники.

«Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления», — добавил премьер-министр.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что финансирование на обеспечение войск в условиях специальной военной операции должно использоваться максимально эффективно. По мнению главы правительства, финансирование является важным моментом.