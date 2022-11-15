«Ъ»: G20 намерена решать «длинные» проблемы, оставляя за скобками геополитические разногласия

Представители бизнеса стран «деловой двадцатки» (G20) договорились решать «длинные» проблемы, оставив за скобками геополитические разногласия. Тремя главными приоритетами деятельности сообщества станут: ускорение перехода к «зеленой» экономике, содействие инклюзивному росту и равного доступа граждан к здравоохранению, сообщает «Коммерсантъ».

«Площадка B20 во многом наследует повестку прежних лет, оставляя за скобками геополитические разногласия, которые стали лишь фоном для решения прежних проблем. B20 определила приоритеты в трех ключевых областях — в вопросах ускоренного перехода к зеленой экономике, содействия инклюзивному росту, а также равного доступа к здравоохранению», — говорится в материале.

Для решения этих задач представители делового сообщества ведущих экономик мира будут содействовать реализации различных программ, включая расширение объемов использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поиск выходов стран на углеродные рынки, а также стимулирование роста инвестиций в «зеленую» энергетику (ветряные, солнечные станции и другие виды), уточняется в статье.

29 августа газета Financial Times сообщила о призыве министра энергетики Дании Дана Йоргенсена к властям Евросоюза ускорить процедуры утверждения проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Это необходимо для реализации энергетической диверсификации от российских ресурсов, в том числе нефти и газа.