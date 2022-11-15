«Ъ»: G20 намерена решать «длинные» проблемы, оставляя за скобками геополитические разногласия

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Sonny Tumbelaka/Pool Photo via AP

Представители бизнеса стран «деловой двадцатки» (G20) договорились решать «длинные» проблемы, оставив за скобками геополитические разногласия. Тремя главными приоритетами деятельности сообщества станут: ускорение перехода к «зеленой» экономике, содействие инклюзивному росту и равного доступа граждан к здравоохранению, сообщает «Коммерсантъ».

«Площадка B20 во многом наследует повестку прежних лет, оставляя за скобками геополитические разногласия, которые стали лишь фоном для решения прежних проблем. B20 определила приоритеты в трех ключевых областях — в вопросах ускоренного перехода к зеленой экономике, содействия инклюзивному росту, а также равного доступа к здравоохранению», — говорится в материале.

Для решения этих задач представители делового сообщества ведущих экономик мира будут содействовать реализации различных программ, включая расширение объемов использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поиск выходов стран на углеродные рынки, а также стимулирование роста инвестиций в «зеленую» энергетику (ветряные, солнечные станции и другие виды), уточняется в статье.

29 августа газета Financial Times сообщила о призыве министра энергетики Дании Дана Йоргенсена к властям Евросоюза ускорить процедуры утверждения проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Это необходимо для реализации энергетической диверсификации от российских ресурсов, в том числе нефти и газа.

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