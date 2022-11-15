«Укрэнерго» сообщило об уничтожении энергообъекта, частично питающего две области

«Укрэнерго» сообщило о разрушении энергообъекта, питающего правобережье Херсонской области

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Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил об уничтожении энергетического объекта, который обеспечивал электроснабжением правобережье Херсонской области и часть Николаевской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает РИА Новости.

«Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует», — заявил Кудрицкий.

По его словам, два автотрансформатора, весом в 250 тонн каждый, были взорваны. Кроме того, на объекте были разрушены зал релейной защиты, компрессорная и аккумуляторная.

Как уточнил глава правления «Укрэнерго», сейчас прорабатываются схемы запитки подконтрольной украинским войскам части Херсонской области из соседних областей.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании сообщало, что страна направит £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что Украине для восстановления объектов энергетической инфраструктуры необходимо не менее $203 млн.

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