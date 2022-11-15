Британия выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины

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Frank Augstein/AP

Британия направит £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Уточняется, что средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины. Половина из обозначенной суммы поступит в распоряжение украинских властей в ближайшее время.

Соответствующее соглашение будет подписано 15 ноября главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли и министром энергетики Украины Германом Галущенко.

В заявлении также указано, что за последние недели Британия направила £7 млн ($8,2 млн) на закупку более 850 генераторов и £5 млн ($5,8 млн) на обеспечение безопасности гражданской атомной отрасли на Украине.

Кроме того, посредством Европейского банка реконструкции и развития Лондон предоставил кредитные гарантии на сумму $50 млн для государственной энергетической компании «Укрэнерго».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что стране для восстановления объектов энергетической инфраструктуры необходимо не менее $203 млн.

3 ноября Шмыгаль попросил у представителей ООН и Агентства по международному развитию США (USAID) помощи в поставках мобильных котельных для прохождения зимнего периода и в восстановлении поврежденной украинской энергетической инфраструктуры.

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