Эксперты «Яков и партнеры» оценили микроэлектронный суверенитет РФ в 400–500 млрд рублей

Для достижения суверенитета в области микроэлектроники России необходимы инвестиции в размере 400–500 млрд руб. до 2030 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании стратегического консалтинга «Яков и партнеры».

Отмечается, что соответствующий объем инвестиций позволит развернуть производство микрочипов в России в количестве, которое компенсирует их дефицит в промышленности. Согласно отчету, сейчас промышленный спрос более чем в три раза превышает фактический объем производства.

Уточняется, что на данный момент доля РФ в мировом объеме производства составляет менее 1% — в стране не хватает производственных мощностей для покрытия потребностей в микрочипах даже базового уровня (по техпроцессу 90 нм и более). Текущий спрос на них эксперты «Яков и партнеры» оценивают в 30 тыс. пластин в месяц.

При этом, по их оценке, в ближайшие пять лет спрос на чипы в России может вырасти в два раза и достигнуть 60 тыс. пластин в месяц, а в 2030–2035 годы — более 100–150 тыс. пластин.

В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство РФ направит 1 млрд руб. на развитие высокотехнологического сектора экономики и создание центров электроники в различных областях страны. Решение обусловлено намерением властей увеличить темпы импортозамещения в данной отрасли.