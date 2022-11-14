«Известия»: в России с 1 декабря на 9% вырастут тарифы ЖКУ

Тарифы на оплату электроэнергии, вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), водо- и теплоснабжения с 1 декабря 2022 года вырастут на 9%. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на решение российского Минэкономразвития.

В то же время, как пишет издание, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить цену на газ на 8,5% для населения и представителей промышленности.

«Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — сказали газете в пресс-службе Минэкономразвития. Как отметили в пресс-службе ФАС, повышение цены на топливо не вызовет снижение спроса на него, и объемы поставок газа для внутренних потребителей увеличат в рамках программы газификации.

В министерстве экономического развития добавили, что следующее повышение тарифов на услуги ЖКХ запланировано на 1 июля 2024 года, то есть через полтора года.

Во второй половине сентября газета «Известия» со ссылкой на сообщение представителя российского Минэкономразвития писала, что правительство перенесло индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

В середине октября президент Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации после 2022 года, а регионам предоставить субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования.