Правительство России разрешило индийской ONGC и японской Sodeco купить доли в «Сахалин-1»

Российский кабмин позволил продать 20% доли нового оператора «Сахалин-1» индийской ONGC Videsh Limited и еще 30% японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на содержание распоряжения правительства.

Как пишет издание, в документе указано, что руководству этих предприятий направили официальное обращение с просьбой участвовать в этом проекте.

В первой половине октября российский президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». В соответствии с ним российскому правительству поручили создать нового оператора проекта «Сахалин-1» — ООО, которое получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

В начале ноября телеканал NHK со ссылкой на сообщение источников сообщил, что японские компании, входящие в проект «Сахалин-1», хотят продолжить участие в нем при новом операторе. Речь шла, в том числе о Sodeco.

Во второй половине октября пресс-служба американской нефтяной компании ExxonMobil заявила, что решение России о переводе проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию и создании нового российского оператора нарушило права предприятия.