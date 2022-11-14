Parkiet: власти Польши приняли решение об изъятии акций «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ

Польские власти приняли решение изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. Об этом сообщает издание Parkiet.

По информации издания, решение принял министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда после запроса Агентства внутренней безопасности страны.

Отмечается, что Буда инициировал процедуру принудительного управления в отношении «Газпрома», чтобы обеспечить функционирование EuRoPol GAZ, являющейся совместным предприятием компаний «Газпром» и PGNiG.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел и администрации республики сообщало, что Польша ввела ограничительные меры в отношении российского экспортера природного газа «Газпром экспорт» — дочернего предприятия государственной энергетической компании «Газпром».