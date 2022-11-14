Цены на газ на бирже ICE выросли почти до $1200 за тысячу кубометров

Декабрьские фьючерсы на газ по индексу хаба TTF подорожали на 11,8%, почти до $1200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

На открытии торгов топливо торговалось за $1065 за тысячу кубометров (+2% к закрытию 13 ноября). К 15:35 (мск) цена достигала $1188 за тысячу кубометров. К 16:35 стоимость опустилась до $1156.

Во второй половине августа стоимость природного газа на лондонской бирже ICE достигала $3308 за тысячу кубометров. Тогда цена выросла на фоне опасений по поводу прекращения поставок по «Северному потоку» в Германию. В сентябре, несмотря на полную остановку газопровода, стоимость начала снижаться.

Новое повышение котировок связано с тем, что Европа практически полностью заполнила подземные газовые хранилища (ПГХ). Кроме того, из-за теплой погоды спрос на топливо резко упал.

На прошлой неделе пресс-служба платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan сообщила, что Европа сократила потребление газа в октябре на 22% в годовом выражении.