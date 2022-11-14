МСП Банк и Центр повышения производительности ВАВТ помогут российским предпринимателям

МСП Банк и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России заключили договор о проведении мероприятий с целью повышения конкурентоспособности и производительности отечественных предприятий.

Соответствующий документ в ходе Всероссийского чемпионата производительности подписали председатель правления МСП Банка Петр Засельский и директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

«Работа нашего банка сосредоточена на поддержке малого и среднего бизнеса – создании простых и удобных финансовых инструментов, отвечающих запросам предпринимателей. Выполнять данную задачу нам помогает взаимодействие с профильными организациями и экспертным сообществом», — сказал Петр Засельский.

Кроме того, стороны планируют развивать управленческие компетенции руководства компаний, проводить совместные обучающие мастер-классы, информировать предпринимателей о существующих мерах поддержки.

Эксперты МСП Банка будут задействованы в оценке проектов по повышению эффективности бизнеса участников образовательной программы «Лидеры производительности» и преподавательской деятельности.

«Сегодня в рамках национального проекта «Производительность труда» разрабатываются актуальные решения для повышения устойчивости бизнеса в условиях динамических изменений. Теперь более 10 000 российских предпринимателей познакомятся с инструментами финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства, узнают об особенностях участия субъектов МСП в закупках, обучатся работе с системой дистанционного кредитования», — отметила Екатерина Гришина.