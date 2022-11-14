Экономист МВФ предрек инфляцию и долги в странах G20

Экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда (МВФ) Трюггви Гудмундссон заявил, что ослабление экономических показателей в странах указывает на продолжающиеся проблемы. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперт сообщил, что МВФ снизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 2,7%. Есть вероятность, по словам Гудмундссона, что рост еще замедлится и будет менее 2%.

«Многим странам, вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики для снижения инфляции, устранения долговой уязвимости», — заявил экономист

Он добавил, что ужесточения могут последовать уже в ближайшие месяцы.

Несколько дней назад генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» отметил, что так называемое дно мирового кризиса будет достигнуто в 2023 году.

В начале ноября глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что около половины стран Евросоюза, вероятно, не смогут избежать рецессии в 2023 году.