Экономист МВФ предрек инфляцию и долги в странах G20

Экономист Международного валютного фонда Гудмундссон предрек инфляцию и долги в странах G20

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда (МВФ) Трюггви Гудмундссон заявил, что ослабление экономических показателей в странах указывает на продолжающиеся проблемы. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперт сообщил, что МВФ снизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 2,7%. Есть вероятность, по словам Гудмундссона, что рост еще замедлится и будет менее 2%.

«Многим странам, вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики для снижения инфляции, устранения долговой уязвимости», — заявил экономист

Он добавил, что ужесточения могут последовать уже в ближайшие месяцы.

Несколько дней назад генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» отметил, что так называемое дно мирового кризиса будет достигнуто в 2023 году.

В начале ноября глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что около половины стран Евросоюза, вероятно, не смогут избежать рецессии в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть