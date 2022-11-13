Власти Италии заявили об отсутствии возможности индексировать пенсии выше уровня инфляции

Власти Италии с 1 января 2023 года проиндексируют пенсии жителям страны только на 7,3%. Глава минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти пояснил, что это гораздо ниже, чем ожидаемый уровень инфляции за год, сообщает ФАН.

Цены на товары и услуги в Италии к настоящему времени выросли на 9-10%. Ускорение инфляции до конца 2022 года будет продолжаться. Однако власти страны смогут увеличить пенсии пожилым итальянцам в 2023 году только на 7,3%. На более существенную поддержку населения денег в бюджете нет.

Джанкарло Джорджетти пообещал, что со временем, когда кризис в ЕС окончится, улучшится и ситуация в Италии. В течение трех лет власти страны выделят на увеличение пенсий 50 млрд евро.

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