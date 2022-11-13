Twitter начал увольнять подрядчиков

Axios: Twitter приступил к увольнению подрядчиков, в том числе занимающихся модерацией

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Компания Twitter приступила к увольнению подрядчиков, которые занимаются в том числе модерацией контента. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на источники.

«Twitter сократила неопределенное число подрядчиков в разных областях, включая область модерации контента», — сказано в сообщении.

По информации издания, сокращения затронули сотрудников, перед которыми отчитывались подрядчики. Подрядчики теперь опасаются, что им не оплатят то время, которое они работали после увольнения сотрудников, поскольку те не имели возможности расписаться в своих рабочих листах.

Также Axios сообщает, что Twitter уже предпринимает попытки вернуть часть уволенных работников, чьи навыки оказались жизненно важными для работы компании.

27 октября американский предприниматель Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети. Позже агентство Bloomberg написало, что в планах Маска уволить около половины всех сотрудников компании – 3,7 тыс. из 7,5 тыс. Вскоре появилась информация о первых сокращениях.

Комментируя информацию об увольнениях, Маск уверял, что у него «не было другого выбора». По словам миллиардера, в текущих условиях соцсеть теряет более $4 млн в день.

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