Салливан сообщил, что Байден затронет на G20 тему энергетической безопасности

Президент США Джо Байден затронет на саммите G20 на индонезийском острове Бали вопросы продовольственной и энергетической безопасности, а также реформы многосторонних банков развития. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, написал ТАСС.

«Он (Байден) будет сосредоточен на наших практических решениях по продовольственной безопасности, энергетической безопасности, долгам, реформе многосторонних банков развития», — сказал помощник президента США.

Кроме того, по словам Салливана, Байден намерен обсудить на саммите вопрос проведения Россией специальной военной операции на Украине.

В состав G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония, а также Евросоюз (ЕС). Встреча группы пройдет 15–16 ноября. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее 13 ноября агентство Reuters сообщило, что глава Минфина США Джанет Йеллен планирует провести серию встреч со своими европейскими коллегами из Франции и Италии на полях саммита G20 на Бали. По информации агентства, в рамках переговоров представитель Вашингтона намерена призвать к сохранению финансовой поддержки Киева.