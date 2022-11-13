Nyasa Times: Малави первой в декабре получит заблокированные в ЕС российские удобрения

Малави станет первым государством, получившим 20 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в порту Роттердама. Об этом сообщает газета Nyasa Times.

По данным издания, груз попросила освободить Всемирная продовольственная программа ООН. Он должен прибыть в Малави через 30 дней, в декабре.

Накануне глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил, что Всемирная Продовольственная программа ООН (ВПП) зафрахтовала первое судно для транспортировки российских удобрений в страны Африки. По его словам, это первое судно из многих по перевозке российских удобрений, имеющих критическое значение для стран Африки. Он подчеркнул, что «черноморское соглашение» жизненно важно для «сдерживания волны глобального голода в ближайшие месяцы».

Ранее стало известно, что группа компаний «Уралхим-Уралкалий» договорилась о вывозе в Африку партий удобрений, заблокированных на складах Бельгии, Нидерландах и Эстонии.