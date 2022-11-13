Аналитик Раднаева заявила, что Китай не сможет заменить металлургам из России рынок Европы

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Китай не сможет стать полноценной заменой европейскому рынку для российских металлургов. Об этом заявила генеральный директор консалтинговой фирмы «SINORUSS» Сурана Раднаева на полях выставки «Метал Экспо», передает «Московский Комсомолец».

«КНР не станет для отечественных металлургов альтернативой европейскому рынку, но у сотрудничества российских и китайских металлургических предприятий все равно огромные перспективы», — отметила Раднаева.

По ее словам, после введения многочисленных санкций металлургическая отрасль в России оказалась в тяжелом положении, в частности из-за потери основного рынка, куда продавался товар. При этом Китай не станет полноценной заменой Европе из-за того, что КНР сама является как крупнейшим производителем, так и крупнейшим поставщиком.

Она добавила, что росту поставок в Китай мешает слабый курс юаня и логистические трудности.

9 ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков BCS Global Markets (BCS GM), писал, что экспорт стали и железной руды из России для большинства отечественных металлургических предприятий стал убыточным.

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