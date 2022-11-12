Криптоаналитик Мышинский сказал, что в 2023 году может начаться новый цикл роста биткоина

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Новый цикл роста курса биткоина может начаться в 2023 году. Такой прогноз сделал председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский в разговоре с Lenta.Ru.

Криптоаналитик видит два сценария развития событий относительно того, что произойдет с этой цифровой валютой к концу 2022 года. Либо крупные игроки начнут «давить рынок еще вниз», и курс биткоина упадет до $9-10 тыс., либо первая криптовалюта начнет расти в цене ввиду того, что сейчас «инфляция в западных странах и по всему миру ускорилась очень сильно».

По словам председателя совета Ассоциации цифровой трансформации, при второй ситуации инвесторы начнут скупать биткоины по любой цене. Тогда и может начаться новый цикл.

«Каким будет курс к концу года, сказать сложно. Тут любой, кто даст точный прогноз, либо экстрасенс, либо мошенник. Потому что этот рынок — забитая людьми площадка, которые, скажем так, с жадностью пытаются заработать», — добавил Мышинский.

12 ноября к 22:05 (мск) криптовалюта биткоин торговалась за $16,837, согласно бирже Binance.

10 ноября сообщалось, что биткоин в ходе торговой сессии снизился на 13,51%, до $15,844 тыс.

На этой неделе аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков связал снижение курса самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — в моменте до двухлетнего минимума (до $17,1 тыс. за монету) с уровнем напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем.

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