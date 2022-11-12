Для национализации Германией бывшей дочерней структуры «Газпрома» SEFE выделили €225,6 млн

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Еврокомиссия (ЕК) утвердила €225,6 млн для национализации немецким правительством бывшей дочерней структуры российской государственной энергетической компании «Газпром» компании SEFE (Securing Energy for Europe). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Отмечается, что этому предприятию принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище «Реден» (находится в Нидерландах).

«Еврокомиссия утвердила меру помощи Германии в размере €225,6 млн для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), ранее Gazprom Germania GmbH, которая в настоящее время находится под опекой Германии», — отмечается в документе.

Как уточнили в ЕК, в результате национализации Германия станет 100-процентным владельцем SEFE GmbH и заменит ООО «Газпром экспорт». Предполагается, что мера поможет обеспечить безопасность поставок газа в страну.

Во второй половине августа сообщалось, что власти ФРГ создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH).

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