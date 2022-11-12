Reuters: с криптобиржи FTX пропало около $2 млрд клиентских средств

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств торговой компании Bankman-Fried Alameda Research, $2 млрд из которых пропало. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников агентства, исчезло около $1,7 млрд. Второй источник Reuters оценил пропавшие средства в $1–2 млрд.
По данным агентства, пропажа была обнаружена 6 ноября, когда Сэм Бэнкман-Фрид предоставил топ-менеджерам биржи финансовые отчеты, в которых, по словах источников Reuters, не было указано, куда были отправлены средства.
Как заявил агентству сам Бэнкман-Фрид, он не согласен с информацией о пропаже средств клиентов. По его словам, у биржи была «запутанная внутренняя маркировка», которую неправильно просчитали.
11 ноября криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве.
В ночь на 10 ноября биткоин обновил свой многомесячный минимум — стоимость криптовалюты опускалась до $15,6 тыс. Хотя еще на прошлой неделе биткоин торговался выше $21 тыс.
Главной причиной обвала биткоина стал коррупционный скандал с криптобиржей FTX — третьей по капитализации в мире — и падением стоимости ее собственного токена FTT.