Финансист Лашко заявил о возможном росте цен на студенческое жилье в ближайшее время

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Ilya Naymushin/Reuters

В ближайшее время в России могут подорожать студенческие общежития, так как это более доступное жилье. Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

«Я считаю отличной идеей построить хорошее студенческое общежитие, с коворкингом, кафе и рядом с университетом, с небольшими уютными комнатами. Такое жилье будет пользоваться спросом у инвесторов и обеспеченных родителей студентов», — отметил Лашко.

По его словам, сейчас в стране резко падает внутренний спрос на жилье и люди просто переходят в режим сбережения средств. Основная причина – неуверенность в завтрашнем дне, ведь покупка жилья требует много средств и времени.

Он добавил, что может подорожать бюджетное жилье и в небольших городах, так как оттуда просто не заходят уезжать, но при этом могут потребовать нового жилья с госсубсидиями, маткапиталом. Однако к мегаполисам такая тенденция не относится, так как в больших городах всегда есть спрос на жилье.

7 ноября информагентство ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан. Аналитика» сообщало, что число объявлений о срочной продаже недвижимости на вторичном рынке в России возросло на 85% с марта 2022 года и достигло абсолютного исторического максимума.

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