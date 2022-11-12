В Минфине США заявили, что Индия сможет закупать нефть из РФ дороже ценового потолка

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не против, чтобы Индия закупала российскую нефть дороже ценового потолка, не используя для этого услуги западных компаний, передает агентство Reuters.

По ее словам, правительство и частные компании Индии смогут «покупать нефть по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу».

Под услугами здесь подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы. Как указала министр, Вашингтон рассчитывает, что если Европа откажется от закупок топлива из РФ, найти альтернативных покупателей будет не просто.

«Многие покупатели зависят от западных услуг», — заключила она.

В первой половине сентября в американском Минфине сообщили, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе.