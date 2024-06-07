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Мексика отказалась от участия в конференции по Украине

«Известия»: Мексика отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Мексика получила приглашение для участия в конференции по Украине, но не станет отправлять на него свою делегацию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на посольство Мексики в РФ.

«Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — сказано в сообщении.

В ночь на 7 мая стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее Сурков описал формулу мира на Украине словами «минус Зеленский».

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