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В МИД оценили возможности восстановления отношений с Западом

Захарова: в данный момент предпосылок для нормализации отношений с Западом нет

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В данный момент предпосылок для нормализации отношений и возобновления диалога с Западом нет. Об этом, принимая участие в дискуссии «Реквием по Европе — новая эра международного сотрудничества», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Они избрали агрессивный, конфронтационный курс в отношении нашей страны. Европейские руководители послушно двигаются в кильватере Вашингтона и, похоже, даже не отдают себе отчет в рисках прямого столкновения с Россией», — объяснила причины данной ситуации Захарова.

По мнению представителя МИД, возобновление диалога будет возможным при совпадении двух условий: когда закончится специальная военная операция на Украине, а на Западе появятся политики, задачей которых будет отстаивание интересов собственных стран при уважении интересов России.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее Рогов раскрыл, нажмет ли Байден ядерную кнопку.

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