Reuters: разногласия стран ЕС препятствуют установлению потолка цен на газ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Разногласия между странами-членами Евросоюза могут привести к тому, что европейские министры энергетики не смогут утвердить ограничение цен на газ на запланированной 24 ноября встрече. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатов ЕС.

По данным агентства, Бельгия, Греция, Италия и Польша 11 ноября выразили недовольство в связи с отсутствием подробных предложений касаемо потолка цен и хотят получить их до 24 ноября. Иначе, как пишет Reuters, эти страны не согласятся одобрить пакет мер целиком.

Отмечается, что Еврокомиссия, в свою очередь, пообещала представить проект ограничений цен на газ к указанному сроку, но маловероятно, что он будет утвержден к этой дате.

При этом, как пишет агентство, эти четыре государства смогут заблокировать соглашение при создании более широкой коалиции из большинства стран Евросоюза, призывающих к введению потолка цен в течение нескольких месяцев.

8 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Еврокомиссия заявила о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями стран Евросоюза.

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