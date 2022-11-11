Румынская налоговая служба блокировала и конфисковала у компаний России более €12,5 млн

Налоговая администрация Румынии после начала специальной военной операции России на Украине блокировала и конфисковала у семи работающих в Румынии российских компаний более €12,5 млн в рамках международных санкций. Об этом сообщил председатель администрации Лучиан Овидиу Хейюш, написал ТАСС.

«С 28 февраля были проведены проверки с целью выявления лиц или организаций, которые подпадают под международные санкции. Под этими международными санкциями оказались всего семь компаний, к которым администрация полностью их применила», — сказал Хейюш.

Он уточнил, что всего администрация проверила более 2,4 тыс. физических и юридических лиц.

Председатель Налоговой администрации Румынии добавил, что власти блокировали €10 099 200, конфисковали €2 693 554 и оштрафовали тех, кто не исполнил решения в соответствии с санкциями, на общую сумму €57 260.

Во второй половине октября представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что Евросоюз (ЕС) заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. По его словам, больше всего активов заблокировали в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.