Минэкономразвития считает отзыв США у РФ статуса страны с рыночной экономикой предвзятым

В пресс-службе Министерства экономического развития Российской Федерации заявили, что решение Минторга США отозвать у России статус страны с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процедур является предвзятым и сугубо политическим. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что пересмотр статуса был начат уже через полгода после того, как Минторг Соединенных Штатов подтвердил, что экономика РФ остается рыночной.

«Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США», — утверждают в ведомстве.

Ранее министерство торговли США сообщало, что Соединенные Штаты больше не будут считать РФ страной с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процессов.

После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Соединенных Штатов прекратить считать РФ рыночной экономикой не способствует стабилизации на мировых экономических рынках.