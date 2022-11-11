В ПСБ рассказали, как повысить интерес населения к использованию биометрии

Для развития Единой биометрической системы (ЕБС) необходимо расширить инфраструктуру использования биометрии, заявила вице-президент, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Банка России — Finopolis 2021/2022.

Она отметила, что востребованность услуг с использованием биометрических данных возрастет, если при сохранении высокого уровня дополнительной защиты операций государство будет расширять набор услуг, доступных населению с использованием профиля в ЕБС.

«Популяризация ЕБС должна проходить не только со стороны банков, но и со стороны государственных ведомств. Таким стимулом могло бы стать более широкое применение биометрии в рамках предоставления государственных услуг», — пояснила Юлия Михайловская.

Представитель банка считает, что граждане могли бы применять биометрический профиль как идентификатор при получении госуслуг — когда регистрируют сделки, запрашивают документы и справки, оплачивают штрафы, получают медицинские или образовательные услуги, а также оплачивают проезд на транспорте.

По мнению Юлии Михайловской, повысить интерес населения к использованию биометрии поможет аутентификация клиента с помощью самособранной биометрии. Такой способ может использоваться в низкорисковых операциях, например, для проведения платежей на небольшие суммы.

Для клиентов, сдавших биометрию самостоятельно через приложение, должна быть предусмотрена дополнительная возможность повышения статуса биометрических образцов в ЕБС при однократном подтверждении личности в отделении банка. Такой подход гарантирует безопасность проведения кредитных операций клиентом в будущем, включая ипотечные сделки, уверена спикер.

Также эксперт подчеркнула, что для популяризации сервиса среди граждан необходимо проводить просветительскую работу для школьников, демонстрируя удобство использования ЕСБ на более простых и безопасных операциях, например, для прохода в школу, при сдаче экзаменов, оплате обедов в столовой на небольшие суммы.

«Такой подход позволит с детства воспитывать культуру использования технологии, и в более зрелом возрасте люди будут чаще и охотнее пользоваться ею при проведении широкого спектра операций в самых различных областях», — заключила Юлия Михайловская