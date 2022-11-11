Источник сообщил о готовности ЕС ввести новые антироссийские санкции до конца года

Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции до конца года, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Мы работаем над новыми санкциями против России. Они будут готовы до конца года», — заявил он.

Собеседник агентства также добавил, что ведется работа над новыми санкциями против Белоруссии за внутреннюю ситуацию и поддержку России.

Ранее в октябре сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета антироссийских санкций.

6 октября Еврокомиссия утвердила восьмой пакет санкций, введя запреты в отношении экспорта угля, электронных компонентов для вооружений, технических изделий для авиационного сектора, импорта российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не содержащих золота и др.