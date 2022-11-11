NF Group: большая часть оставшихся в России зарубежных ретейлеров — из США

В крупных российских торговых центрах (ТЦ) продолжают работать более 150 зарубежных ретейлеров. Большая часть из них представляет на рынке США, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia).

«В российских ТЦ продолжают работать 152 зарубежных ретейлера. Лидерами по количеству представленных в России брендов являются такие страны, как США — 22,4%, Италия — 15,1%, Франция — 10,5%, Турция — 9,9% и Германия — 9,9%», — говорится в материале.

При этом наибольшее число операторов зафиксировано в fashion-сегменте — в этой отрасли в российских ТЦ продолжают работу 59,9% от общего числа оставшихся в стране ретейлеров. Далее с большим отставанием идут сферы общественного питания (9,9%), парфюмерии и косметики (около 6%), а также бытовой техники и электроники (5,3%).

В то же время наименьшее число зарубежных ретейлеров, оставшихся в российских ТЦ, представляют Казахстан, Финляндию, Южную Корею и другие страны.

11 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские торговые центры не ожидают восстановления трафика даже в предновогодний период. Участники рынка прогнозируют спад трафика на 8-14% по сравнению с прошлым годом.