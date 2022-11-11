Еврокомиссия повысила прогноз по инфляции до рекордных 8,5%

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия в осеннем прогнозе повысила ожидания по инфляции в еврозоне в 2022 году с 6,1% до рекордных 8,5%, передает ТАСС.

По прогнозам ЕК, в еврозоне в последнем квартале года начнется рецессия.

Кроме того, ЕК сократила прогноз роста ВВП Евросоюза и Еврозоне в 2023 году до 0,3% в сравнении с 2,7% весеннего прогноза.

Ранее сообщалось, что, по данным Евростата, уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны к концу августа 2022 года поднялся до рекордных 9,1%. Месяцем ранее этот показатель составлял 8,9%. На усиление темпов инфляции в последний месяц лета повлияли ряд факторов, среди них — рост цен на энергоносители и продукты питания.

По мнению директора европейского департамента МФВ Альфреда Крамера, европейскую экономику ожидает спад на 6%. Это может произойти в случае отказа ЕС от российского газа, считает аналитик.

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