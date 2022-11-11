Финразведка, ФНС и Центробанк вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

close
100%
Depositphotos

Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) в ходе расследования раскрыли, что одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. В результате через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных, сообщает РБК.

«Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России <....> Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — говорится в материале.

Законный порядок зачисления денежных средств клиента ресторану предполагает зачисление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. Однако в выявленной схеме деньги перечислялись через терминал, принадлежащий третьим лицам. В настоящее время эту практику практически полностью удалось пресечь, уточнили в ЦБ.

«Это (перевод средств через «серые» терминалы — «Газета.Ru») позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц. В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено», — заявили в Центробанке.

По словам одного из источников, организаторы схемы открыли «шоурум», где желающие по предварительной договоренности могли «ознакомиться с оказываемыми услугами». В офисе, находящемся недалеко от станции метро «Проспект Мира», оформлялась аренда подменных касс, устанавливалось приложение по управлению скрытой выручкой и подписывались соглашения на теневой эквайринг.

10 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой мошеннической схеме по вымогательству денежных средств у россиян. Для звонков от «службы безопасности» банка злоумышленники теперь стали использовать не только телефонную связь, но и популярные у граждан мессенджеры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть