«Ъ»: промышленность ощущает неравномерную нехватку кадров из-за частичной мобилизации

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Промышленная отрасль российской экономики может столкнуться с рекордной неравномерной нехваткой кадров впервые с 1993 года из-за частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Институт экономической политики имени Гайдара.

Согласно информации издания, нехватку кадров могут ощущать до трети российских промышленных предприятий. При этом самый большой дефицит наблюдается в легкой промышленности. Там этот показатель достигает 70%.

Специалисты по подбору персонала считают проблему преувеличенной, говорится в публикации. Они уверены, что дефицит можно восполнить более интенсивным поиском новых сотрудников.

Промышленники считают, что из-за возникшей проблемы дефицита работников будет невозможно увеличить объемы производства даже при условии увеличения спроса.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников говорил о дефиците кадров на российском рынке труда.

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