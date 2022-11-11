Yeni Şafak: в США число уволенных в технологической отрасли превысило 52 тыс. человек

Негативные последствия мировых энергетического и финансового кризисов затронули в том числе экономики США и Евросоюза. В Штатах особенно пострадала технологическая отрасль, в которой были уволены свыше 52 тыс. человек, сообщает турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на данные компании Crunchbase.

«По состоянию на конец октября текущего года в США было уволено более 52 тысяч работников технологического сектора. Многие технологические компании наняли слишком много сотрудников во время эпидемии и сейчас переживают трудные времена», — говорится в материале.

При этом сокращения не обошли и сотрудников таких технологических гигантов, как Twitter, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Netflix. А Amazon и Apple решили приостановить набор персонала.

«После того как Илон Маск (Elon Musk) приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, в компании начались увольнения. В итоге 50% сотрудников Twitter лишились работы в компании. Meta тоже планирует массовые сокращения, которые станут первыми за 18-летнюю историю компании и коснутся тысяч сотрудников», — уточняется в статье.

При этом американский гигант электронной коммерции Amazon объявил о приостановке набора сотрудников на должности корпоративного персонала, а руководство Apple решило прекратить набор сотрудников во всех областях, кроме исследований и разработок. Причиной стал экономический кризис в США из-за роста цен на энергоносители и увеличивающейся инфляции.

В то же время с кризисом столкнулась не только экономика США, но и Евросоюза. 8 ноября аналитики исследовательского института IFO заявили, что рост цен на энергоносители приведет к потере Германией почти €110 млрд реальных доходов, полученных госказной в период с 2021 по 2023 год. Это станет крупнейшим уроном со времен второго нефтяного кризиса в конце 70-х — начале 80-х годов.