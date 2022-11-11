Эксперт рассказала, у кого с 1 января может вырасти зарплата

Эксперт Иванова-Швец: с 1 января может увеличиться зарплата, которая зависит от МРОТ

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Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что ожидать повышения зарплаты с 1 января наступающего года могут те сотрудники, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Она пояснила, что индексация заработной платы ожидается у сотрудников, получающих выплаты на уровне МРОТ или в зависимости от нее, а также у работников государственной сферы.

По словам специалиста, в коммерческом секторе решение об индексации работодатель принимает самостоятельно.

Ранее глава российского Минтруда Антон Котяков сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2023 года станут выше инфляции.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном сокращении части социальных выплат.

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