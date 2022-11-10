Reuters: ограничение цен на нефть из РФ может привести к крупному кризису с танкерами

Введение ограничений цен на российскую нефть может привести к кризисной ситуации, при которой груженые танкеры останутся в море без страховки и желающих получить груз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и специалистов данной сферы транспортировки нефти.

В материале агентства отмечается, что проблема может коснуться танкеров, которые на момент вступления в силу решения о введении потолка цен уже находятся в море и доставляют купленную ранее российскую нефть.

Уточняется, что трудности могут начаться с 5 декабря, когда в силу вступит запрет на поставки российской нефти в страны Евросоюза. При этом США, ЕС и Великобритания все еще не обнародовали четких и единых правил о том, что делать перевозчикам, заказчикам и страховщикам в условиях санкций.

Как рассказал Reuters представитель Еврокомиссии, в ЕС понимают, что для бизнеса необходимы дополнительные инструкции, однако этот вопрос нужно решать на уровне «Большой семерки» (G7). Если же инструкции не поступят вовремя, то заказчики могут отказаться принять танкеры и разгрузить их, опасаясь нарушения санкций.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на Минфин США писала, что на танкеры с российской нефтью не будет распространять потолок цен, если сырье загрузят до 5 декабря и разгрузят до 19 января.