В Майами цена самой дешевой квартиры составила $250 тысяч или 15,4 млн рублей

Цена самой дешевой квартиры в Майами (штат США Флорида), выставленной на продажу, составила $250,9 тыс. или 15,4 млн руб. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экспертов портала Florida.Realestate.

За указанный бюджет получится приобрести лофт с двумя спальнями, гостиной и кухней площадью 70 квадратных метров, расположенный в многоквартирном доме 2004 года постройки, в шаговой доступности от пляжа.

Другой самый дешевый объект — квартира в центре Майами площадью 95 квадратным метров с двумя спальнями, гостиной и террасой. Ее удастся купить за $280,2 тыс. или 17,2 млн руб.

Накануне инвестор Татьяна Волкова рассказала, что россияне могут сэкономить при покупке квартиры, если совершат налоговый вычет после совершения сделки.

Во второй половине октября сообщалось, что в США самую высокую арендную плату за квартиры зафиксировали в Нью-Йорке, Бостоне и Сан-Франциско в 2022 году. В Бостоне (штат Массачусетс) однокомнатная квартира, взятая в аренду, обходилась в октябре в $3,06 тыс. (примерно 187,6 тыс. руб.).