Минфин США разрешил участие в операциях, необходимых для работы диппредставительств России

Министерство финансов США разрешило американским физическим и юридическим лицам участвовать в операциях, необходимых для работы диппредставительств России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную лицензию ведомства.

«Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на Минфин США писала, что на танкеры с российской нефтью не будет распространять потолок цен, если сырье загрузят до 5 декабря и разгрузят до 19 января.

Новость дополняется.