Цены на продукты на Украине выросли почти на 36% по сравнению с прошлым годом

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что продовольственные товары на Украине подорожали на 35,7% в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным Железняка, годовая инфляция в октябре достигла 26,6%, что на два процентных пункта больше, чем в прошлом месяце. При этом, по его словам, больше всего выросли цены на продовольствие.

«Продукты питания: 35,7%. Здесь топ-3: яйца — 81,4%, овощи — 78,8%, фрукты — 62,6%», — написал украинский депутат.

Он отметил, что цены на яйца по сравнению с сентябрем выросли сразу на 60,5%, в то время, как другие продукты подорожали не более, чем на 7%.

Железняк также указал, что рост цен на услуги транспорта составил 40,7%, на бытовую технику и товары для дома — 25,7%, а на здравоохранение — 18,8%.

Ранее депутат заявил, что парламентарии приняли проект бюджета Украины на 2023 год с рекордным дефицитом, который составит $38 млрд.

Сообщалось также, что индекс потребительских цен в Норвегии по итогам октября вырос на рекордные 7,5%. Главной причиной увеличения показателя стало усиление энергетического кризиса и удорожание энергоносителей.

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