Кудрин дал прогноз по спаду ВВП России

Кудрин заявил, что падение ВВП России по итогам этого года может составить 2,9-3,3%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в беседе с RT дал прогноз по спаду российской экономики.

По его словам, «ситуация действительно складывается лучше», чем предполагалось изначально.

Он указал, что «беспрецедентный» санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на ее экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП страны упадет более чем на 7%. При этом он считает, что спад экономики РФ составит только около 2,9-3,3%.

Как отметил Кудрин, это показывает, что российская экономика оказалась довольно гибкой. Так, большая часть компаний сумела переориентироваться в части рынков сбыта, чему не смогли помешать санкции.

Также Кудрин заявил, что определенная доля нагрузки по снижению ВВП перейдет уже на 2023 год.

«Так, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году экономика может сократиться ещё на 0,8%. Это реалистичная оценка», — продолжил глава Счетной палаты.

По его мнению, в целом после двух лет падения ВВП России «потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям», если не случится «никаких новых сложных событий».

Ранее Всемирный банк выпустил прогноз состояния экономики Европы и Центральной Азии на ближайшие три года. Аналитики улучшили прогноз по ВВП России на 2022 год: спад будет, но на 4,5%, а не на 8,9%, как предсказывали ранее. В 2024 году российская экономика должна перейти к росту. Экономика Украины, ВВП которой в этом году рухнет на 35%, начнет расти уже с 2023 года, но рост «останется слабым». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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