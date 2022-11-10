Wealth-X: число мультимиллионеров снизилось во всех крупных странах, кроме Китая

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Количество сверхбогатых людей (с состоянием от 30 миллионов долларов) в мире в первой половине 2022 года сократилось на 6% — до 392,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные доклада исследовательской компании Wealth-X.

Отмечается, что число сверхбогатых людей в мире снизилось впервые с 2018 года на фоне конфликта на Украине, и «представляет собой резкий разворот по сравнению с 2021 годом». По данным аналитиков, их совокупный собственный капитал упал на 11% до 41,8 трлн долларов.

Самое значительное снижение зафиксировано в Соединенных Штатах — на 10,3%. Далее следует Германия (на 7,2%), Япония (13,3%).

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Henley & Partners писало, что недвижимость в Дубае купят четыре тысячи миллионеров в 2022 году, что суммарно станет самой большой долей привлеченного частного капитала в мире. Обеспеченные иностранцы охотно покупают недвижимости в этом курортном городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), поскольку для покупателей в таком случае открывают долгосрочную визу на десять лет. Также иностранцев привлекает анонимность покупки жилья в этой стране (информация о собственниках не находится в открытом доступе).

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