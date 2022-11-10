Власти Швеции не знают, кто может быть причастен к диверсиям на «Северных потоках»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

В МИД Швеции заявили, что не знают, кто может нести ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Швеции Тобиаса Билльстрема.

Билльстрем отметил, что шведские власти не исключают никаких сценариев. Прокуратура и служба разведки основываются на том, что взрывы на «Северный потоках» были диверсией.

«На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность», — заявил министр.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил, что смс-сообщение от бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену может касаться взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По словам Нарышкина, в сообщении было написано «все сделано».

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