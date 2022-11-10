Греф и Набиуллина обменялись колкостями

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф в ходе дискуссии на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis обменялись негативными замечаниями, говоря о работе банков и ведомств. Их слова приводит РИА Новости.

В ходе дискуссии Греф, говоря о разнице бизнес-моделей, заявил, что, если им хочется «быстро, качественно и дорого, то — в ВТБ», а, «если быстро, качественно и дешево, тогда – к нам».

«И не надо никакого регулятивного воздействия», — добавил он.

Глава ЦБ, в свою очередь, сказала, «у вас тоже дорого».

«Тогда можно долго, некачественно и дешево - в структуры Центрального банка», — парировал Греф.

В ответ Набиуллина отметила: «Регулятора обидеть может каждый, конечно».

Ранее глава ЦБ отметила, что ситуация в мире экономически и геополитически обостряется и вместе с базовым, консервативным, но достаточно оптимистическим сценарием необходимо рассматривать возможные варианты негативного развития ситуации.