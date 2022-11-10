Глава Евросовета Мишель призвал страны ЕС к совместным закупкам газа для снижения цен на топливо

Странам Евросоюза необходимо как можно быстрее начать совместные закупки природного газа для смягчения биржевых цен на топливо в регионе. Слова главы Европейского совета Шарля Мишеля приводит «Интерфакс».

«Теперь также пришло время ввести в действие наши совместные закупки газа. Это будет добровольно, за исключением объемов, соответствующих 15% необходимых запасов, которые должны быть предметом обязательных совместных торгов <....> Очень важно, чтобы мы снизили эти цены, обеспечив при этом надежность снабжения», — заявил Мишель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

По его словам, Европе также следует продолжать активное сотрудничество и переговоры с важными союзниками, включая США и Норвегию. От эффективности переговоров с этими странами будет зависеть энергетическая безопасность всего региона.

«Процветание и экономическая безопасность ЕС также являются ключом к процветанию и экономической безопасности партнеров. Эти переговоры должны продвигаться без промедления», — заключил Мишель.

9 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу (ЕС) в следующем году может не хватить 30 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ альянса в преддверии зимнего сезона, который придется на 2023 и 2024 годы. Европе следует учитывать три главных риска — возможное прекращение поставок газа из России, риск невозможности покрыть эти объемы с помощью поставок сжиженного топлива (СПГ) и угроза поглощения больший части СПГ на глобальном рынке со стороны Китая.