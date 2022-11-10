Kpler: с начала года Евросоюз закупил 105 млрд кубов сжиженного газа для замещения топлива из России

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Страны Евросоюза нарастили закупки сжиженного природного газа до 105 млрд кубометров от различных экспортеров. Это было сделано в том числе для замещения резко сократившихся поставок российского трубопроводного топлива, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler.

«В январе — октябре 2022 года мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в 27 стран — членов Евросоюза составили 105 млрд кубометров <....> За аналогичный период 2021-го этот показатель был на уровне 64 млрд куб. м, а за весь прошлый год страны ЕС закупили 78,1 млрд кубов», — говорится в материале.

При этом по объемам закупок СПГ Европа обогнала Китай. За первые девять месяцев Пекин закупил только 69,9 млрд кубов. За аналогичный период прошлого года объемы импорта СПГ со стороны КНР составляли 87,5 млрд кубов, а за весь прошлый год — 108 млрд кубов, уточняется в статье.

8 ноября агентство Bloomberg сообщило о закупке европейскими странами газа на фоне дефицита топлива в бедных государствах. Нехватка сырья на глобальном рынке приводит к росту цен на сырье, в то время как шансы на организацию долговременных поставок в небогатые регионы, напротив, снижаются.

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